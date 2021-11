Sardegna: accordo Coldiretti e Ufficio scolastico Nuoro, a scuola di buoni stili alimentari e di vita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono obiettivi che come Coldiretti promuoviamo ogni giorno attraverso i mercati di Campagna amica, le nostre strutture territoriali e le imprese agricole già impegnati nelle attività di fattorie didattiche - spiegano il presidente e il direttore di Coldiretti Nu-Og Leonardo Salis e Alessandro Serra -. Esperienze acquisite negli anni che mettiamo a disposizione della comunità scolastica in un percorso di crescita comune per rafforzare le tematiche a noi care del consumo consapevole del cibo e del rispetto dell'ambiente, temi che ritroviamo nell'agricoltura sarda e italiana, la più green d'Europa". Coldiretti, del resto, vanta già una esperienza decennale con le scuole grazie al progetto "Educazione alla Campagna amica" che ogni anno la porta ad incontrare in Italia circa 400 mila bambini, oltre 15 mila in Sardegna. (Rsc)