Piemonte: imprese zona nord in lieve crescita

- Nel terzo trimestre dell'anno le imprese dell'alto Piemonte sono cresciute dello 0,27 per cento. Questo il dato diffuso in una nota stampa dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi dell'Alto Piemonte. Un dato definito "di lieve entità" da parte del presidente della Camera dell'alto Piemonte Fabio Ravanelli, ma che "mostra segnali positivi, in tutte le provincie. Non si deve sottovalutare come il dato sia influenzato dalla crescita del settore edile, grazie agli incentivi pubblici messi in campo dal governo e come in alcune realtà, come Biella e il Verbano Cusio Ossola, il comparto dell'industria chiuda in negativo". Per questo Ravanelli chiede "di pensare in ottica di lungo periodo: occorre lavorare a progetti strutturali per tutti i comparti produttivi e non fare solo affidamento a misure di sostegno per loro natura temporanee. Favorire la nascita di nuove realtà e la crescita del nostro sistema imprenditoriale è una delle missioni storiche del sistema camerale, per assicurare il futuro dei nostri territori e stabilità occupazionale", conclude. (Rpi)