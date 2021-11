Piemonte: parte formazione per concorso usura Regione rivolto a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia la formazione per il concorso sull'educazione a una gestione consapevole e responsabile del denaro e la promozione della cultura della legalità. La partenza, come annunciato da una nota stampa del Consiglio regionale del Piemonte, è prevista per l'8 novembre con la partecipazione di trecento studenti, che saranno i giovani protagonisti di questo percorso. Il progetto è stato bandito dall'osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento del Consiglio regionale. Nello specifico sono due i percorsi formativi per allievi e insegnanti i finalizzati alla preparazione sulle tematiche del bando, tenuti da esperti in materia. Il primo, “Indebitamento e usura: come difendersi”, a cura del Museo del risparmio di Torino, si tiene l’8 e il 15 novembre; il secondo, “Fate il nostro gioco”, sul tema del gioco d’azzardo a cura di Taxi 1729, si svolge il 16 e il 23 novembre. (segue) (Rpi)