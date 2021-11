Piemonte: parte formazione per concorso usura Regione rivolto a studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un’emozione vedere ripartire queste attività, anche se attraverso la modalità dell’aula virtuale – ha affermato Giorgio Bertola, delegato all’osservatorio del Consiglio regionale -. Una nuova modalità che abbiamo consolidato con l’avvento della pandemia e che ci ha permesso di preservare contatti e relazioni tra di noi, ma anche di scoprire dei vantaggi. Grazie alla tecnologia i destinatari raggiunti sono un numero maggiore e, sempre in sicurezza, i ragazzi sono inseriti in percorsi di educazione finanziaria coinvolgenti e interattivi, che permettono con strumenti innovativi di capire i meccanismi che sottostanno alle dinamiche finanziarie ed economiche”. L'altro delegato dell'osservatorio del Consiglio regionale Gianluca Lavazza ha sottolineato che "oggi le mafie sono sedute accanto a noi tutti, non solo all’artigiano, all’industriale o al commerciante. Sono diventate la via d’uscita più breve per ottenere, al prezzo altissimo dell’illegalità, un’uniformità nel consumismo e ai suoi messaggi distorti ed eccessivi o uno status sociale apparente. Indirizzare gli studenti ad un rispetto del denaro, ad una consapevolezza della spesa è dunque fondamentale. Anche l'uso delle parole è importante: la parola sottocosto, che nell’immaginario comune è stata sdoganata come positiva, non lo è. Dobbiamo aver chiaro che dietro al sottocosto c’è un sottopagato”, ha concluso. (Rpi)