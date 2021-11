Piemonte: con il Pnrr in arrivo 85 milioni per le case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo 85 milioni di euro per le case popolari in Piemonte. Ad annunciarlo l'assessora alla Casa Chiara Caucino che oggi in giunta regionale ha fatto approvare la delibera per la ripartizione delle risorse. Questa è la divisione scelta: al Piemonte nord (province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola) andranno quasi 17 milioni e 500 mila euro; al Piemonte centrale (Città metropolitana di Torino) poco più di 47 milioni e 500 mila euro; al Piemonte sud (province di Alessandria, Asti, Cuneo), quasi 20 milioni e 500 mila euro. In tutti e tre i casi il 60 per cento delle risorse verrà riservato all'Agenzia territoriale per la casa (Atc). I fondi, in scadenza il 15 dicembre 2021, fanno parte del programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenza pubblica" legato ai fondi europei del Pnrr. (segue) (Rpi)