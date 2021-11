© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata riaperta in questi minuti via Cilea a Napoli. Sono, infatti, appena terminate le attività di messa in sicurezza della zona a seguito dell'incendio che questa notte si era sviluppato da un furgone che trasportava bombole di acitilene e che aveva portato alla temporanea chiusura della strada. Così lo ha reso noto un comunicato del comune di Napoli.(ren)