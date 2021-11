Abruzzo: Ronci, export nel secondo trimestre 2021 segna il passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export abruzzese nel primo trimestre 2021 ha registrato un incremento di 256 milioni, corrispondente al 12,5 per cento, di gran lunga superiore all 4,6 per cento nazionale. Risultato che, grazie ad un incremento pari al triplo di quello italiano, ha posizionato l'Abruzzo al primo posto della graduatoria delle Regioni. Nel secondo trimestre, invece, registra un incremento di 765 milioni ma, in valore percentuale, annota un aumento del 47,7 per cento, inferiore al 49,1 per cento nazionale che fa retrocede l'Abruzzo all'undicesimo posto della graduatoria nazionale delle Regioni. L'export abruzzese, nel primo semestre 2021, cumulando gli incrementi molto positivi del primo trimestre e gli incrementi più bassi di quelli nazionali del secondo trimestre, riesce tuttavia a superare i dati percentuali nazionali, ma retrocede comunque dal primo posto del primo trimestre al settimo posto del primo semestre. Nel secondo trimestre 2020 l'export abruzzese ammontava a 1.602 milioni di euro, mentre nel secondo trimestre 2021 è stato di 2.367, registrando un incremento di 765 milioni di euro. In valori percentuali, l'export abruzzese ha registrato un incremento del 47,7 per cento, dato inferiore al 49,1 per cento nazionale che retrocede l'Abruzzo all'undicesimo posto della graduatoria nazionale delle Regioni, che nel primo trimestre, grazie ad un incremento pari al triplo di quello italiano, si era piazzato al primo posto. E' questa la fotografia realizzata dall'economista Aldo Ronci nel suo ultimo studio sull'export abruzzese nel primo semestre 2021. (segue) (Gru)