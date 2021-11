© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho firmato l’ordinanza sulla proroga della sospensione della Ztl, in quanto i dati sulla qualità dell’aria sono incoraggianti. Lo afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine della giunta straordinaria a Palazzo Civico. “Per ora l’ordinanza ha validità fino al 28 gennaio - continua Lo Russo - ma siamo pronti a riprenderla in mano in qualsiasi momento, qualora la qualità dell’aria peggiori”. (Rpi)