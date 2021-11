G20: De Luca, ambiente diventi tema sempre più decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passato il G20, abbiamo ricominciato con il pollaio politico e televisivo. Con quelle cose che ci fanno deprimere quotidianamente. Il G20 non ha prodotti risultati sull’ambienti e neanche evento analogo a Glasgow ma alcune cose significative siano state acquisite. Ambiente sempre più tema di attualità capace di muovere sensibilità di tutti quanti noi per lasciare a figli e nipoti mondo in cui poter vivere". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)