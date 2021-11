Piemonte: dalla Regione 500 mila euro per scuolabus comuni periferici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 500 mila euro il contributo che quest'anno il Piemonte ha deciso di assegnare a 14 comuni e un'Unione montana, per acquistare uno scuolabus nuovo. Lo si apprende da una nota stampa condivisa dalla Regione. La misura, che è stata approvata oggi, intende sostenere i comuni periferici che hanno necessità di nuovi mezzi per trasportare i bambini e i ragazzi. I 15 beneficiari del 2021 sono: Arquata Scrivia, Bossolasco, Cavaglià, Crodo, Ferrere, Margarita, Odalengo Piccolo, Pertusio, Pezzolo Valle Uzzolo, Sant’Ambrogio di Torino, Solero, Treiso, Trinità, Unione Montana Suol d’Aleramo e Villanova Solaro. Il piano varato dalla Regione prevede che ciascuna amministrazione può presentare la richiesta per l'acquisto di un nuovo scuolabus. Il contributo regionale coprirà il 50 per cento del costo per singolo automezzo, fino ad un massimo di 40 mila euro. (segue) (Rpi)