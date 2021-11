Torino: Confesercenti, con weekend arte alberghi occupati al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il weekend dell'arte a Torino porta l'occupazione degli alberghi al 90 per cento. Questo il bilancio di Confesercenti Torino sul fine settimana turistico della città. Un dato che è diventato trend già nelle settimane precedenti alla Art week. Numeri che soddisfano i protagonisti del settore commerciale e alberghiero torinese, che però chiedono una programmazione più attenta per il futuro. "A partire dal Salone del libro e poi, dal ponte di inizio novembre, il trend di prenotazioni è in continua crescita. Dobbiamo continuare su questa strada - afferma la presidente di Assohotel-Confesercenti Giulia Beccaris - e portare Torino sempre più al centro dell’attenzione dei viaggiatori. Ma c’è bisogno di un’attenta programmazione degli eventi, per garantire alla città un livello costante di presenze, evitando sovrapposizioni. Grazie all’investimento di Ryanair e dell’aeroporto, bisogna approfittare dei nuovi voli su Caselle, che devono essere considerati anche come opportunità di arrivo di nuovi turisti”, conclude. (Rpi)