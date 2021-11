Sardegna: accordo Coldiretti e Ufficio scolastico Nuoro, a scuola di buoni stili alimentari e di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sana e corretta alimentazione aiuta l'apprendimento e la concentrazione in una logica di sviluppo per i cittadini-consumatori di domani, orientato a un corretto stile di vita e un consapevole modello di consumo a tutela dell'ambiente. Sono i principi alla base dell'accordo stipulato tra Coldiretti Nuoro Ogliastra, attraverso il movimento provinciale di Donne impresa, e l'Ufficio scolastico della provincia di Nuoro che ha dato vita al progetto "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Si tratta di un percorso multidisciplinare di educazione alimentare ed ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo finalizzato all'educazione degli studenti, futuri cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello dell'ambiente. Un accordo quello tra Coldiretti Nu-Og e l'Ufficio scolastico provinciale che si inserisce all'interno del Protocollo d'Intesa siglato nel luglio del 2019 tra la Confederazione nazionale della Coldiretti e il Ministero dell'Istruzione "per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell'alimentazione, per lo sviluppo dell'economia circolare, della green economy e dell'agricoltura di precisione e digitale", che propone alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia, un percorso formativo che prevede la realizzazione di percorsi distinti per ciascun grado di istruzione, nei quali vengono affrontati i temi della sostenibilità, della tutela dell'ambiente, della legalità sviluppati attraverso la chiave del cibo, del mondo della campagna, del modello di agricoltura sostenibile. (segue) (Rsc)