Sardegna: accordo Coldiretti e Ufficio scolastico Nuoro, a scuola di buoni stili alimentari e di vita (2)

- Ogni percorso proposto dalla Coldiretti prevede undici ore, delle minimo 33 che le Istituzioni scolastiche devono destinare ogni anno (nell'ambito del monte ore complessivo annuale) per favorire l'insegnamento dell'educazione civica secondo le Linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, numero 92. Legge che ha chiamato le istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l'attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare "la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società" (articolo 2, comma 1 della legge). "Gli obiettivi del progetto della Coldiretti sono in linea con quelli della nuova norma e degli stessi percorsi scolastici – spiega Marianna Fancello, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Nuoro Ogliastra - e mirano ai temi della sostenibilità, della tutela dell'ambiente, della legalità sviluppati attraverso la chiave del cibo, del mondo della campagna, del modello di agricoltura sostenibile che contraddistinguono l'Italia e il Made in Italy agroalimentare". Ciascun percorso del progetto "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare", è articolato fra formazione in aula e/o a distanza e attività esperienziali, quali visite didattiche agli orti urbani, a fattorie didattiche, ai mercati di Campagna amica e ad imprese agricole di eccellenza. (segue) (Rsc)