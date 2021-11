Piemonte: con il Pnrr in arrivo 85 milioni per le case popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse sono stanziate al fine di favorire l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico e la verifica statica degli edifici, nonché l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica localizzato nel territorio piemontese. L’obiettivo è la sostenibilità ambientale e per far questo sono stati fissati dei paletti precisi e rigorosi: per concorrere a conseguire l’obiettivo finale del Pnrr del conseguimento di un risparmio del 35 per cento del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento, è richiesto un incremento minimo di 2 classi energetiche per ogni edificio o alloggio proposto a finanziamento, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica. Il cronoprogramma delle attività tecnico–amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento, deve essere compatibile con i limiti di tempo e gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Pnrr. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse disponibili del bando devono essere collaudati entro il 31 marzo 2026. (segue) (Rpi)