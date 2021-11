Piemonte: con il Pnrr in arrivo 85 milioni per le case popolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la scadenza ravvicinata e le richieste stringenti del programma, hanno spinto l'assessora ad un appello nei confronti dei potenziali interessati: "Per presentare i progetti che verranno finanziati con il fondo complementare Pnrr, relativi in particolare all’efficientamento energetico, c’è tempo fino al 15 dicembre - sottolinea Caucino -. Non c’è tempo da perdere, comuni e agenzie piemontesi facciano in fretta o si rischia di perdere definitivamente la somma. Le regole sono ferree e anche un solo giorno di ritardo nel cronoprogramma può compromettere il finanziamento. Proprio come, a luglio e ottobre, ho anticipato la circostanza agli enti interessati con due note assessorili. Questa grande iniezione di liquidità va ad aggiungersi ai finanziamenti già messi in campo dalla Regione e al prossimo sblocco, sul quale stiamo lavorando da tempo, dei fondi ex Gescal, che consentiranno di rendere assegnabili centinaia di alloggi che oggi necessitano di interventi di riqualificazione. Il diritto alla casa, per me e per la giunta, rappresenta un diritto inalienabile, ma l’impegno della Regione, delle Atc e dei comuni, va conciliato con quello dei cittadini assegnatari per mantenere decoroso il bene pubblico, rispettandolo e curandolo come fosse proprio", ha concluso. (Rpi)