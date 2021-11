Covid: il Piemonte resta bianco, lunedì Unità crisi con Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Rt è in crescita dall'1,08 all'1,11, ma nonostante questo il Piemonte rimane in zona bianca. La conferma arriva dall'Unità di crisi della regione Piemonte in una nota stampa. Nella settimana dal 25 al 31 ottobre sono cresciuti i focolai e i nuovi casi, però la percentuale di positività ai tamponi si è confermata all'1 per cento, restando stabile. Così come le occupazioni dei posti letto nei reparti ordinari (3,5 per cento) e nelle terapie intensive (3,3 per cento). Anche il valore dell'incidenza è molto basso: 38 casi ogni 100 mila abitanti. Intanto, lunedì 8 novembre è prevista la consueta riunione dell'Unità di crisi, che però vedrà la presenza del Commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, che farà il punto sull'andamento della campagna vaccinale. (Rpi)