Sardegna: Coldiretti, al via la Giornata del Ringraziamento con la centralità della donna nella cultura contadina (2)

- "La Giornata del Ringraziamento è per Coldiretti un momento solenne che onoriamo convintamente ogni anno dalla sua fondazione nel 1951 non solo con l'appuntamento nazionale ma promuovendo anche le giornate regionali coinvolgendo territorialmente tutti i soci", dice Battista Cualbu. Oggi, venerdì 5 novembre, alle 16:30 a Sassari, nel palazzo della provincia in Piazza d'Italia, il via con l'iniziativa promossa da Coldiretti Sardegna con il movimento di Donne Impresa dedicata alle donne contadine in omaggio a Grazia Deledda nell'anno dei 150 anni dalla nascita. Sarà anche l'occasione per conoscere l'ultima fatica di Nunzio Primavera "L'oliveto delle monache", voce storica della Coldiretti, giornalista esperto sui temi sindacali, economici e agroalimentari che ha lavorato al fianco di tutti i presidenti dell'Organizzazione, fin dal fondatore Paolo Bonomi. Sabato l'appuntamento è alle 9 nel teatro Verdi con il seminario di studio promosso dall'Arcidiocesi di Sassari insieme con l'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI in cui si rifletterà sul tema tratto dal Salmo 148. "Lodate il Signore dalla terra, [...] voi, bestie e animali domestici. Gli animali compagni della Creazione". Nel pomeriggio alle 15:30, si prosegue a Osilo con un pellegrinaggio dalla Chiesa di Babbu Eternu alla Piazza della Parrocchia dell'Immacolata Concezione. A seguire, Liturgia della Parola presieduta da mons. Marco Carta, Vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di Sassari. La tre giorni si chiude a Porto Torres, domenica 7 novembre, nella Basilica dei Santi Martiri. Alle 9:30 si apriranno le visite alla fattoria promossa da Coldiretti e Campagna Amica, dove saranno presenti animali, il mercato contadino e l'esposizione dei mezzi agricoli. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Gian Franco Saba, trasmessa in diretta su Rai Uno e, al termine, la preghiera dell'Angelus e la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali. (Rsc)