Torino: a Bardonecchia fine settimana di screening congiunto Covid-Epatite C

- Sarà un fine settimana all'insegna della prevenzione quello previsto a Bardonecchia. Il 6 e il 7 novembre, a palazzo delle Feste si svolgerà uno screening aperto a tutti i cittadini per misurare gli anticorpi al Coronavirus e all'Epatite C. Il secondo test verrà fatto solo alla popolazione al di sopra dei 50 anni. Non possono partecipare all'iniziativa i cittadini che hanno sintomi riferibili al Covid-19 come sintomi febbrili o un infezione acuta delle vie aeree. Per prenotare l'appuntamento basta collegarsi al sito del comune e cliccare sulla sezione dedicata all'iniziativa. (Rpi)