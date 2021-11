Decreto Concorrenza: Buratti (Pd), bene esclusione concessioni balneari, ora lavorare a riforma organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assolutamente corretta, doverosa e di buon senso la scelta del governo di non introdurre il tema delle concessioni demaniali marittime all'interno del decreto concorrenza. Lo dichiara in una nota il deputato del Pd, Umberto Buratti. "Bene la cosiddetta mappatura - prosegue - che dovrà servire per avere una visione d'insieme del demanio che ricordo non interessa solo gli stabilimenti balneari, ma ogni struttura esistente come immobili abitativi, commerciali, teatri, distributori di benzina. Per questo - spiega - è necessario potenziare gli uffici del Sistema Informativo Demanio (Sid) Portale del Mare e completare il procedimento previsto dalla L. 125 del 2016 per l'aggiornamento della dividente demaniale (linea di demarcazione tra demanio e altre proprietà) da parte delle regioni in ragione delle mutate condizioni della costa". (segue) (Com)