Napoli: Martusciello (FI), da Manfredi fotografia impietosa, sì patto per la città in finanziaria

- "Ci sarà tempo per dividersi e per fare battaglia politica. Ma non è questo il tempo. La fotografia scattata da Manfredi sullo stato delle finanze e dell' organizzazione del Comune di Napoli e talmente impietosa da non lasciar spazio ad alcuna polemica. Siamo pronti a mobilitare ogni parlamentare per introdurre il patto per Napoli nella finanziaria". Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli. (Ren)