Piemonte: l'agenda del Consiglio regionale di domani

- Giornata regionale della protezione civile (5 e 6 novembre) - Roma, Consiglio regionale del Lazio (piazza Odorico da Pordenone), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene alla Conferenza nazionale dei garanti delle persone private della libertà (ore 11:00) - Biella, Palazzo della Provincia (via Quintino Sella 12), sala del Consiglio provinciale, incontro di presentazione del progetto Europa Piemonte Sviluppo, a cura dell' Istituto universitario di studi europei, in collaborazione con Anci Piemonte e con il sostegno della Consulta regionale europea (ore 11:00) - Venezia, Palazzo Franchetti, Sala del Portego, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa al seminario "I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie", a cura della Corte dei conti e della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto (ore 11:00) - Vercelli, Palazzo della Provincia (via San Cristoforo 3), sala della Protezione civile, incontro di presentazione del progetto Europa Piemonte Sviluppo, a cura dell' Istituto universitario di studi europei, in collaborazione con Anci Piemonte e con il sostegno della Consulta regionale europea (ore 14:30) - Palazzo della Luce (via Stampatori 18), Ancora a fianco del popolo afghano, spettacolo jazz con la collaborazione di International Help, Coordinamento Interconfessionale del Piemonte, Afghanistan Future Foundation, Amnesty International, con il sostegno del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della Consulta femminile regionale (ore 20:00). (Rpi)