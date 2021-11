Edilizia: Nomisma su Superbonus, 9,4 milioni famiglie interessate alla misura, investimento medio di 162 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se ad oggi i dati ufficiali hanno evidenziato una prevalenza di opere in edifici unifamiliari, in prospettiva gli interventi nei condomini saranno preponderanti. Con riferimento all'avvio dell'iter per accedere al Superbonus Nomisma identifica tre tipologie di utenti: ‘gli attendisti’ (pari a 4.9 milioni di intervistati) che non hanno avviato nessuna iniziativa, ‘gli esploratori’ (pari a 1.6 milioni) che sono in fase di delibera degli interventi, e ‘gli operativi’ (2.9 milioni) che hanno deliberato gli interventi, ma sono in attesa della verifica dei requisiti di base, o hanno avviato i lavori o li hanno terminati. Il pacchetto ‘chiavi in mano’ offerto da un unico ente che segue tutte le fasi di realizzazione dei lavori è la scelta preferita dalla stragrande maggioranza degli interessati (84 per cento). In particolare la quasi totalità (92 per cento) intende rivolgersi a soggetti locali interni alla Regione. In questo contesto si rafforza anche il ruolo dell'amministratore di condominio come promotore dell'iniziativa (a pensarla così è il 42 per cento degli intervistati), sebbene permangano dubbi sull'effettivo impegno di questa figura a causa della scarsa convenienza economica che ne trarrebbe. Gli interventi che verranno eseguiti con gli incentivi Superbonus 110 per cento – continua la nota - riguardano per la maggior parte il cappotto dell'edificio (74 per cento), la sostituzione degli infissi con materiali ad alte prestazioni energetiche (66 per cento in forte aumento rispetto ad inizio anno) e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (45 per cento). (segue) (Com)