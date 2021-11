Puglia: Patuanelli, chiesto rifinanziamento piano Xylella per 500 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le ulteriori iniziative che il ministero intende intraprendere per la salvaguardia dell'economia agricola pugliese, "il primo ottobre abbiamo richiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri il rifinanziamento del piano Xylella a valere sulle risorse Fsc 2021-2027 per un importo di 500 milioni" di euro. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo in Aula al Senato a un'interrogazione sull'attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.(Rin)