Sardegna: Coldiretti su insularità, concretizzare importante risultato (2)

- Un patrimonio, questo del lavoro unitario, che secondo Coldiretti Sardegna, va valorizzato e non disperso, "innanzitutto per sigillare il riconoscimento dell'insularità in Costituzione, che ieri ha compiuto solo il suo primo passo, seppur importante – ricorda il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - ma che va esteso come metodo di lavoro e comportamento perché è l'unico modo per riuscire a ripartire e far esplodere finalmente tutte le potenzialità della nostra meravigliosa Isola, che ha bisogno appunto del contributo di tutti". "Questo riconoscimento dovrà essere riempito di contenuti perché è essenziale per l'economia della Sardegna e per l'agroalimentare sardo – spiega Luca Saba - L'insularità fino ad oggi è stato per il mondo agricolo un handicap, uno svantaggio competitivo, con un aggravio dei costi rispetto ai competitor sia in entrata (con acquisto di materie prime, concimi ecc.) che in uscita nella vendita dei propri prodotti. Non solo. Sulla linea dei freschi la Sardegna è messa quasi fuori gioco a causa sempre dei tempi che in questo caso sono un fattore inesorabile". (segue) (Rsc)