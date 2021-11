Sardegna: Coldiretti su insularità, concretizzare importante risultato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto con i mercati esterni ai confini sardi sono di fondamentale importanza. La Sardegna è leader in Europa nella produzione di Pecorino romano, che costituisce la principale voce di esportazione del settore agroalimentare sardo. È il più importante pecorino a denominazione di origine protetta nell'Ue, sia per volumi prodotti, che per valore generato. La Sardegna ogni anno, per quanto concerne l'agroalimentare, importa in valore circa 200 milioni di euro ed esporta circa 330 milioni di euro. All'interno di questi dati il settore primario rappresenta una voce importante nelle importazioni con circa 150milioni di euro, meno nelle esportazioni con circa 15 milioni. "Numeri da leggere con attenzione che con una buona politica che guarda agli interessi dei sardi potrebbero lievitare portando benessere a tutta l'isola – evidenzia Battista Cualbu - in un comparto, quello agroalimentare, che tutti indichiamo come fondamentale che necessita di interventi strutturali a cominciare dall'abbattimento della barriera naturale del mare". (Rsc)