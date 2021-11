Piemonte: Regione accelera sul recupero delle prestazioni sanitarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo i direttori delle Aziende sanitarie – osservano il presidente del Piemonte Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Icardi – per l’impegno che stanno proferendo sul fronte delle liste di attesa, diventate un’emergenza nell’emergenza della pandemia. Abbiamo visto un cambio di passo sostanziale, le Aziende stanno confrontandosi proficuamente tra loro e con la Commissione regionale per il recupero delle liste d’attesa, con cui è stato fatto un grande lavoro, soprattutto di metodo. I risultati sui tempi di attesa stanno cominciando a vedersi. Per recuperare ancora bisogna utilizzare tutte le risorse possibili. E' necessario che le sale operatorie degli ospedali che non vengono utilizzate, debbano poter essere messe a disposizione di equipé esterne. Le visite che non si possono fare nei tempi previsti, devono poter essere eseguibili all’esterno in modo agevole, se necessario anche tramite adeguamenti normativi straordinari", concludono. (Rpi)