Edilizia: Nomisma su Superbonus, 9,4 milioni famiglie interessate alla misura, investimento medio di 162 mila euro

- L'adesione al Superbonus sembra dare segnali di crescita. Sono 9,4 milioni le famiglie interessate alla misura, un dato in crescita rispetto allo scorso maggio. E' quanto emerge dal 110 per cento Monitor, l'osservatorio trimestrale di Nomisma che monitora l'andamento degli interventi di riqualificazione energetica e sismica soggetti al Superbonus con l'obiettivo di valutarne le criticità e promuovere modelli di business che ne facilitino l'accessibilità da parte dei cittadini italiani. Attualmente sono 46.195 le asseverazioni registrate all'Enea con un investimento medio di 162.256 euro. Si tratta – precisa Nomisma nella nota – del frutto di un movimento da parte di famiglie e imprese intrapreso mesi fa e che riesce ad arrivare solo ora a compimento, testimoniando una lungaggine procedurale alquanto rilevante. I cantieri già conclusi sono circa 40 mila, entro la fine dell'anno ne arriveranno altri 160 mila. La maggior parte delle persone che richiedono il Superbonus 110 per cento intende usufruirne per la casa ove vive abitualmente (86 per cento dei casi). In particolare a essere più interessati agli incentivi sono i proprietari di abitazione di grandi condomini con più di 8 appartamenti. (segue) (Com)