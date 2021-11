Sanità: Asl Na2, espianto di organi a ospedale San Giuliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coordinamento trapianti dell'Asl Napoli 2 Nord, l'unità di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Giuliano in sinergia con il centro Regionale Trapianti, ha effettuato nella notte un prelievo d'organo da una giovane ventenne ricoverata presso la struttura giuglianese. Il prelievo è avvenuto a seguito dell'osservazione della morte cerebrale della paziente e avvalendosi della scelta di donazione che la ragazza aveva fatto, all'atto del rinnovo della carta di identità". L'annuncio in una nota. "La scelta di donazione degli organi espressa al momento del rinnovo della carta di identità ha permesso un netto aumento delle donazioni in Campania. Attualmente, nella nostra regione, circa il 58 per cento di coloro che chiedono il rilascio della carta di identità esprime consenso favorevole alla donazione".(Ren)