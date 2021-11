Reddito cittadinanza: Piemonte, percorsi formativi per 20 mila percettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patto per l’impiego contro i “furbetti” del Reddito di Cittadinanza. E’ la misura messa in campo dalla regione Piemonte per accompagnare i percettori del sostegno economico verso dei percorsi formativi e allo stesso tempo evitare che il Reddito diventi una misura adatta a chi non vuole lavorare. Il progetto è stato presentato oggi nel Palazzo della regione dall’assessora al Lavoro Elena Chiorino e dal presidente del Piemonte Alberto Cirio. L’iniziativa attualmente riguarda una platea di 20 mila percettori del Reddito di cittadinanza che hanno firmato il patto per il lavoro, sugli oltre 80 mila complessivi. Si tratterà di percorsi formativi della durata massima di 200 ore, organizzati dai centri per l’impiego con il sostegno economico della Regione, che sarà di oltre 4 milioni di euro. Chi si rifiuterà di partecipare potrebbe ricevere una sanzione o peggio ancora, potrebbe perdere l’accesso al reddito di cittadinanza. (Rpi)