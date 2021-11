Covid: in Piemonte calano ricoveri ma crescono i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i ricoveri ma crescono i decessi. Questa la fotografia presentata oggi dall’Unità di crisi della regione Piemonte rispetto all’emergenza Covid. I ricoverati nei reparti ordinari sono scesi di 9 unità - ora a quota 206 -, mentre i pazienti in terapia intensiva sono rimasti invariati rispetto a ieri. Situazione diversa per i decessi. Oggi la regione ne registra cinque, ma nessuno è avvenuto nella giornata odierna. I pazienti guariti sono 219, mentre i nuovi casi sono 286, pari allo 0,5 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi, 152 sono asintomatici. (Rpi)