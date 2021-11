Decreto Concorrenza: Buratti (Pd), bene esclusione concessioni balneari, ora lavorare a riforma organica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Come ha ben detto il presidente Draghi, l'intervento in materia di concessioni demaniali marittime, deve essere fatto in una logica microeconomica che tenga conto della realtà delle concessioni demaniali che è molto articolata e differente nelle varie zone d'Italia. Inoltre, dobbiamo ancora conoscere l'esito della sentenza del Consiglio di Stato. Da qui si potrà arrivare a una riforma organica che tenga conto delle specificità del nostro demanio e offra risposte coerenti, adeguate e non superficiali che tutelino le imprese. Noi siamo pronti, come parlamentari Pd, a sostenere il lavoro del governo per affrontare e risolvere la questione delle concessioni sul demanio marittimo e a collaborare per far sì che si arrivi a una soluzione definitiva e condivisa", conclude.