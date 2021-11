Piemonte: turismo di montagna ripartito, nel 2022 atteso boom visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 19 per cento in più degli arrivi e un 23 per cento in più di presenze in estate. E la prospettiva che nel 2022 ci sarà il possibile boom di turisti esteri. Con queste certezze il turismo di montagna può guardare al futuro dopo un lungo periodo nero a causa dell'emergenza Covid. Il quadro è stato presentato durante un convegno promosso da Confindustria, Unioncamere e Regione Piemonte con il contributo di Unicredit. I dati positivi per il prossimo anno arrivano dalle previsioni di VisitPiemonte. Si prospetta l'arrivo di ospiti svedesi e statunitensi. A questo poi si aggiungo le opportunità offerte dai superbonus e dal Pnrr. “Tutti devono fare la loro parte e cogliere le opportunità di questa fase. Serve fare sistema e agli amministratori e agli operatori dico che la Regione è a disposizione quando servono delle risposte - ha affermato il vicepresidente della Regione Fabio Carosso - I bandi ci sono, bisogna partecipare e non arrendersi qualora non si ottenga un finanziamento richiesto. Abbiamo molti strumenti a disposizione”, conclude. (Rpi)