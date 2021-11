Piemonte: Regione accelera sul recupero delle prestazioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova norma regionale che faciliti il ricorso alle strutture sanitarie accreditate e l’eventuale messa a gara delle strutture sottoutilizzate degli ospedali per recuperare gli arretrati delle prestazioni. Questa è la proposta su cui puntano il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi per recuperare le prestazioni sanitarie rimaste indietro a causa del Covid. Già ora la Regione ha attivato alcuni strumenti per ridurre il distacco. Ne è un esempio il prolungamento dell’orario di servizio delle strutture pubbliche, dove sono già state finanziate dal Progetto 22 mila 254 ore totali aggiuntive extra orario di lavoro. Allo studio c’è anche l’accreditamento temporaneo delle strutture autorizzate, nel caso in cui l’offerta di quelle accreditate non risulti sufficiente a rispondere ai bisogni. (segue) (Rpi)