Turismo: Enit, visitatori da Regno Unito per oltre 13 milioni di notti

L'Italia ha partecipato con successo al Wtm (World travel market 2021), che si è svolto all'Excel centre di Londra dal 1 al 3 novembre, per la prima volta dopo due anni in presenza con tutte le Regioni italiane e con il coinvolgimento di oltre 130 stakeholders. E' quanto si legge in una nota. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha inaugurato lo stand Italia insieme al segretario generale del Unwto, Zurab Pololikashvili, al Console generale d'Italia, Marco Villani, all'amministratrice delegata Enit, Roberta Garibaldi, al presidente dell'Agenzia nazionale del turismo, Giorgio Palmucci, e al consigliere Enit, Sandro Pappalardo. L'Italia con Enit ha messo insieme gli operatori del settore e concentrato il dibattito sui trend turistici futuri attraverso vari incontri promossi, tra gli altri, dalla direttrice marketing e promozione Enit, Maria Elena Rossi. I turisti dal Regno Unito sono ai primi posti della classifica italiana. La spesa turistica dei viaggiatori dal Regno Unito - continua la nota - si aggira intorno ai 3,8 miliardi di euro e aumenta tendenzialmente del +7 per cento. Le Regioni su cui investono di più gli inglesi sono Lazio (655,3 milioni di euro), Lombardia (536 milioni di euro) e Campania (514 milioni di euro) che acquisiscono il 45 per cento circa del totale della spesa. Gli alberghi e villaggi turistici percepiscono il 55,2 per cento della spesa totale dei viaggiatori da Uk pari a 2,1 miliardi di euro (+1,1 per cento). Seguono l'ospitalità di parenti e amici con 564,7 milioni di euro (+28,6 per cento) e gli agriturismi e B&B con 473,4 milioni di euro (-2,6 per cento).