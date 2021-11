Turismo: Enit, visitatori da Regno Unito per oltre 13 milioni di notti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tipi di vacanza prediletti sono: culturale per cui si spende il 36,7 per cento del totale della spesa, circa 1,4 miliardi di euro. Segue la vacanza balneare con circa 600 milioni di euro (+3,7 per cento). La spesa per la vacanza sportiva cresce del +27 per cento, passando da 44 milioni di euro a 56 milioni di euro, l'incremento più elevato. Sono 13,7 milioni le presenze negli esercizi ricettivi da Uk in Italia. Ai primi posti il Veneto (con 2,6 milioni presenze), la Campania (1,9 milioni) e la Lombardia (1,6 milioni) che accolgono il 44,6 per cento delle notti totali. In Calabria si verifica la crescita più alta dei flussi turistici (+44,3 per cento). Gli inglesi preferiscono l'accoglienza in hotel, infatti con 10 milioni di presenze, gli alberghi ospitano il 73,5 per cento del totale. "Un nuovo inizio che porta con sé valori rinnovati su cui puntare - commenta il presidente Enit, Giorgio Palmucci -. Un revenge travel che segna il grand ritorno al viaggio dopo un anno di limitazioni e che vede i turisti più motivati che mai. Si torna a parlare di incoming e l'Italia è la seconda destinazione più cercata in Europa (12,2 milioni di voli ricercati) e la terza nel mondo". (Com)