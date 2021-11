Whirlpool: Caldoro, troppi errori da Regione Campania e vecchio governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Whirlpool troppi errori. Tutti contro l'azienda, che doveva avere un atteggiamento diverso, ma sono evidenti le colpe del precedente governo e della Regione Campania". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania: "Sono chiare le responsabilità di una politica troppo distratta in relazione ad una questione che assume un rilievo strategico per le politiche industriali e del lavoro al Sud. Quando ebbi sul tavolo, da presidente della Regione, la chiusura del sito di Carinato lo affrontai con decisione e fino ad oggi lo stabilimento produce. Temi così delicati non si risolvono con comunicati stampa o addossando le colpe agli altri. Serve, e devono farlo le istituzioni, promuovere incontri fra l'impresa ed i sindacati, servono impegni precisi in capo al governo ed alla Regione. Siamo fuori tempo massimo. Io continuo a sperare in un esito diverso perché la chiusura è un dramma per Napoli, la Campania ed il Mezzogiorno". (Ren)