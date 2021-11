Bankitalia: misure sostegno liquidità utilizzate da 61 per cento imprese, quote più elevate nel Centro e nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per limitare gli effetti economici della pandemia, il governo ha approvato nel 2020 misure di sostegno alla liquidità delle imprese, tra cui la moratoria sui debiti bancari introdotta con il DL 18/2020 e il rafforzamento delle garanzie pubbliche sui finanziamenti previsto dal DL 23/2020. Il rapporto sulle economie regionali presentato oggi dalla Banca d'Italia mostra che, alla fine del secondo trimestre del 2021, il 61 per cento delle imprese italiane aveva utilizzato almeno uno dei due strumenti, con quote lievemente più elevate nel Centro e nel Mezzogiorno. A farvi ricorso in maniera più diffusa sono state le aziende del terziario, soprattutto quelle operanti nel comparto dell’alloggio e della ristorazione, maggiormente colpite dalla crisi, e quelle di minore dimensione. (Rin)