Piemonte: assessore Ambiente, puntare su impianti rifiuti esistenti non su nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità è data all'ampliamento degli impianti esistenti e solo successivamente si punterà su nuovi siti. Questo è il quadro uscito dopo il via libera della Quinta commissione in Consiglio regionale al documento che chiede l'individuazione di zone idonee per ospitare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in Piemonte. "In generale – ha affermato l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati - si dovrà promuovere la valorizzazione dell’impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni. Nelle scelte dovranno essere considerati anche gli aspetti relativi al risparmio di consumo di suolo e all’utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi".(Rpi)