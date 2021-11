Piemonte: Regione accelera sul recupero delle prestazioni sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasportate le liste d'attesa in numeri, nei primi nove mesi del 2021 le Aziende sanitarie regionali hanno effettuato circa il 71 per cento delle visite dello stesso periodo del 2019, con un incremento di 130 mila visite nel 2021 rispetto al 2020. Sempre nei primi nove mesi del 2021, gli interventi nelle Asl sono stati circa il 73 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con un incremento di 1.570 interventi nel 2021 rispetto al 2020. Il ricorso ai privati, nei primi nove mesi del 2021 ha raggiunto l’85 per cento delle visite e prestazioni dello stesso periodo del 2019, con un incremento di 85.000 visite nel 2021 rispetto al 2020, mentre gli interventi, sempre nel privato, sono stati il 102 per cento di quelli effettuati nel 2019, con un incremento di 2.270 interventi nel 2021 rispetto al 2020. (segue) (Rpi)