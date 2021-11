Edilizia: Nomisma su Superbonus, 9,4 milioni famiglie interessate alla misura, investimento medio di 162 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incertezza sulle tempistiche della proroga al 2023 sta generando preoccupazioni tra le famiglie, considerati i 160 mila interventi in arrivo stimati da qui a fine anno e l'ipotesi del governo di prorogare gli interventi su unifamiliari e plurifamiliari solo alla fine del 2022", spiega Marco Marcatili, responsabile Sviluppo di Nomisma, secondo cui "permane tra le famiglie la percezione di un'eccessiva complessità della procedura e il timore che non si dimostri realmente a costo zero, riflettendosi anche sulla scelta, per l'84 per cento degli interessati, di optare per un contraente unico, in grado di offrire un pacchetto chiavi in mano. E' evidente come l'intenzione delle famiglie si scontri con un'offerta di mercato inadeguata, caratterizzata per il 90 per cento da imprese con un fatturato inferiore al milione di euro". Le famiglie italiane lamentano quindi una scarsa affidabilità delle imprese di costruzioni e il rischio di speculazioni sui prezzi praticati. Per il 65 per cento degli intervistati le banche non finanziano sufficientemente le imprese di costruzioni e secondo il 55 per cento il Superbonus non è a costo zero, ma richiede un esborso iniziale anche rilevante. L'indagine evidenzia anche un minore consenso sulla possibilità di calibrazione del Superbonus 110 per cento sulla base del reddito. (Com)