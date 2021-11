Ita: Giorgetti, successo operazione deve darci forza e capacità negoziale in vista di alleanze strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo dell'operazione di Ita "in qualche modo deve darci forza e capacità negoziale perché nel futuro mercato del settore aereo anche l'interlocuzione con altri vettori in vista di alleanze strategiche richiede di andare al tavolo a testa alta e con i conti in regola". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula al Senato a un'interrogazione sulle prospettive della compagnia aerea di bandiera.(Rin)