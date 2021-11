Sardegna: Coldiretti su insularità, concretizzare importante risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un primo passo, fondamentale per il futuro della Sardegna, dal quale dobbiamo saper cogliere principi e fini, concretizzandoli in una programmazione di sviluppo e crescita". È il commento di Coldiretti Sardegna al primo via libera all'unanimità del Senato al disegno di legge che riconosce in Costituzione il principio di insularità. "Il voto all'unanimità è frutto di un lavoro di squadra che parte e si concretizza in Sardegna, che ha coinvolto tutti i livelli istituzionali dalla Regione al Parlamento con il contributo dei partiti politici – afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – È uno dei pochi esempi in cui si discute dei contenuti e si portano avanti gli obiettivi senza interpretazioni e strumentalizzazioni di parte e dove si raggiunge un obiettivo che porterà benefici a tutta l'economia sarda che ha sempre subito l'insularità non riuscendo mai a trasformarla in vantaggio. Ringraziamo tutta la politica indistintamente, il presidente, la giunta ed i consiglieri regionali e tutti gli onorevoli che ci rappresentano in Parlamento. In particolare l'onorevole Michele Cossa, presidente della Commissione per l'insularità, ma soprattutto il compianto Roberto Frongia, che ha guidato il Comitato promotore sull'insularità, e ci ha lasciato come suo ultimo regalo questo grandissimo risultato per tutta l'Isola nel segno dell'unità". (segue) (Rsc)