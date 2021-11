Bankitalia: Italia in ritardo nelle competenze digitali, Pnrr occasione di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse messe in campo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) saranno fondamentali per lo sviluppo digitale di un Paese come il nostro, che si trovava nel 2020 al venticinquesimo posto su 28 Paesi nell’indicatore generale e all’ultimo per le competenze digitali, mostrando un forte ritardo anche nell’utilizzo di internet da parte dei cittadini e nell’adozione delle tecnologie da parte delle imprese. È quanto si legge nel rapporto sulle economie regionali della Banca d'Italia, secondo cui il maggiore ritardo è riscontrabile nelle regioni meridionali. Il Mezzogiorno è fortemente indietro nelle competenze digitali, sia per quanto riguarda l’incidenza degli specialisti di tecnologia della comunicazione sul totale degli occupati, sia per le competenze digitali di base degli individui. Tra le diverse componenti, solo l'indice che valuta la connettività, sia per la copertura delle reti sia per la diffusione tra le famiglie, si mostra nel complesso omogeneo tra le macroaree italiane. Il Pnrr, si evidenzia nel rapporto, ha stanziato per i prossimi cinque anni ingenti risorse per lo sviluppo digitale del Paese. La missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che incide per circa un quinto sul totale dei fondi del Pnrr, destinerà infatti quasi 34 miliardi di euro alla digitalizzazione e all’innovazione della pubblica amministrazione e del sistema produttivo. (Rin)