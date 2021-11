4 novembre: De Luca, pensiero a giovani uccisi durante Grande guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno dell'Unità Nazionale e nella giornata delle Forze Armate, il nostro pensiero non può che andare ai tanti giovani che durante la "Grande Guerra" persero la vita. Nel loro ricordo, l'impegno per tutti noi è quello di onorare l'estremo sacrificio di allora col lavoro quotidiano, all'interno e all'esterno delle istituzioni, per la crescita del nostro Paese e la difesa dei valori della democrazia. Un ringraziamento, in questa giornata, ai nostri militari impegnati in tanti posti del mondo per la sicurezza dei popoli e l'affermazione di quegli stessi valori". Così sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)