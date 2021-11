Piemonte: presidente Consiglio regionale, oggi doveroso ricordare chi si è sacrificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' doveroso ricordare chi ha sacrificato la vita per la nazione. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia in una nota stampa, in occasione della Giornata dedicata alle Forze armate e al centenario del Milite ignoto. "In questa giornata ricordiamo e ringraziamo le nostre Forze armate, che da anni sono impegnate con dedizione e professionalità su vari fronti in giro per il mondo, non più ora per occupare territori, bensì per cercare di ristabilire condizioni di convivenza civile ed essere portatori di pace. Oggi - prosegue - rendiamo omaggio e commemoriamo anche tutti coloro i quali hanno sacrificato la loro vita, o anche soltanto gli anni migliori della loro esistenza, per la sicurezza della nazione e per la salvaguardia della pace”, conclude Allasia. (Rpi)