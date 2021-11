© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono eternamente grato a chi sacrificò la vita per l'Italia. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca in un post su Facebook, in occasione della Giornata dedicata alle forze armate, in concomitanza con il centenario del Milite ignoto. Ricca ha condiviso assieme al post una foto contente una frase: "La grandezza non ha un tempo e non ha un nome". (Rpi)