Piemonte: vicepresidente Regione, Milite ignoto identifica eroismo e abnegazione per difesa Paese

- "Da quel giorno di cento anni fa, il Milite ignoto è diventato per tutti gli italiani un simbolo che identifica quanti hanno combattuto con eroismo e abnegazione a difesa del Paese". Lo afferma il vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso, in un post su Facebook, in occasione del centenario del Milite ignoto e della festa delle Forze armate. "Oggi ricordiamo il coraggio di migliaia di militari che ogni giorno, con passione, forza e dedizione rischiano la loro vita su vari fronti. Grazie alle nostre Forze armate!", conclude Carosso. (Rpi)