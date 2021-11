Ambiente: report Terra dei fuochi, ad ottobre diminuzione roghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ emerso dal report che il numero di roghi è direttamente proporzionale al numero dei residenti estivi in aree urbane dove esistono carenze strutturali nel sistema di raccolta. Anche nel mese di ottobre si è concentrata nella fascia costiera la massima presenza delle pattuglie, con particolare riferimento alle azioni di secondo livello, cioè quelle che (al di sotto dei settimanali action day, cui prendono parte tutte le forze di polizia) si articolano ormai quotidianamente con equipaggi misti di esercito italiano e polizie locali. Le attività si sono concentrate anche attraverso i controlli sul trasporto abusivo e scarico di rifiuti che ha portato al sequestro di numerosi veicoli. Anche presso il campo rom di Giugliano Via Carraffiello si è realizzato una intensa attività di rimozione e pulizia. Sono stati posizionati cassonetti in plastica per evitare l’accumulo di rifiuti e si è lavorato in sinergia con il Comune al ripristino di condizioni minime di legalità. (ren)