Piemonte: assessore Cultura, oggi celebriamo chi si è sacrificato per dignità e senso dovere

- L'assessora alla Cultura della regione Piemonte Vittoria Poggio, in un post su Facebook, in occasione del centenario del Milite ignoto e della Festa delle Forze armate, scrive: "Con questa ricorrenza ricordiamo tutti coloro che, anche in giovanissima età, hanno sacrificato il bene supremo della vita per dignità e senso del dovere e per un ideale di patria". L'assessora era presente alle celebrazioni che si sono svolte ad Alessandria. "I valori di questa giornata sono rimasti immutati nel tempo, per i militari di allora e per quelli di oggi", conclude. (Rpi)