Torino: in uscita libro testimonianze familiari vittime Thyssen

- Un libro per raccontare i momenti difficili vissuti dai familiari delle vittime ThyssenKrupp a Torino, dopo il tragico incendio che colpì la fabbrica il 6 dicembre del 2007. Si chiama "Non voglio morire" il libro che per la prima volta, dopo oltre 10 anni, fa parlare le famiglie dei sette operai uccisi da un'ondata di fuoco. Il testo verrà presentato domani mattina alle 10:30 nella sede dell'associazione Sicurezza e Lavoro. Oltre all'autore Stefano Peiretti, saranno presenti alcuni familiari delle vittime e l'unico operaio sopravvissuto, Antonio Boccuzzi. (Rpi)